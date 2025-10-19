New Balance Arena. Il calcio è molto semplice: se non si segna, la vittoria non può arrivare. Non ha pagato la scelta di Ivan Juric di presentarsi al cospetto della Lazio senza un centravanti di ruolo. Nonostante le tante occasioni gli attaccanti nerazzurri non sono riusciti a gonfiare la rete e con i biancocelesti è arrivato il terzo pareggio consecutivo del cammino dell’ Atalanta in campionato. Ecco, dal cuore della New Balance Arena, le parole post gara del tecnico croato. Le dichiarazioni. Sulla partita – Abbiamo giocato bene su tutti gli aspetti. Abbiamo creato tante situazioni in cui potevamo fare gol e non abbiamo concesso nulla alla Lazio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Juric: “Rammarico per i punti persi. Il falso nueve? È sempre un’opzione”