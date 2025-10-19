Juric | Rammarico per i punti persi Il falso nueve? È sempre un’opzione

Bergamonews.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

New Balance Arena. Il calcio è molto semplice: se non si segna, la vittoria non può arrivare. Non ha pagato la scelta di Ivan Juric di presentarsi al cospetto della Lazio senza un centravanti di ruolo. Nonostante le tante occasioni gli attaccanti nerazzurri non sono riusciti a gonfiare la rete e con i biancocelesti è arrivato il terzo pareggio consecutivo del cammino dell’ Atalanta in campionato. Ecco, dal cuore della New Balance Arena, le parole post gara del tecnico croato. Le dichiarazioni. Sulla partita – Abbiamo giocato bene su tutti gli aspetti. Abbiamo creato tante situazioni in cui potevamo fare gol e non abbiamo concesso nulla alla Lazio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

juric rammarico per i punti persi il falso nueve 200 sempre un8217opzione

© Bergamonews.it - Juric: “Rammarico per i punti persi. Il falso nueve? È sempre un’opzione”

Contenuti che potrebbero interessarti

juric rammarico punti persiJuric dopo Atalanta-Lazio: "Abbiamo perso punti clamorosi tra Pisa, Como, Juve..." - Al termine del match, il tecnico della Dea Ivan Juric ha analizzato così la sfida a Dazn: " Si allena tutto ... Segnala tuttosport.com

juric rammarico punti persiAtalanta: Juric, spero che la vita ci ridia i punti - 0 della sua Atalanta in casa con la Lazio: "La partita è stata eccellente sotto tutti gli aspetti, con tante occasioni con Lookman, Zappacosta ed Ederson ... Da ansa.it

juric rammarico punti persiJuric dopo Atalanta-Lazio: "Ci è mancato solo il gol, grande prestazione". VIDEO - Lazio: 'Ci è mancato solo il gol, grande prestazione'. Come scrive sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Juric Rammarico Punti Persi