Julia Roberts Chloë Sevigny confessa | Non ero pronta a dirle addio dopo le riprese di After the Hunt

La star di Boys Don't Cry ha svelato la propria passione per la collega, con la quale ha condiviso il set del film di Luca Guadagnino. Chloë Sevigny e Julia Roberts sono tra le protagoniste di After the Hunt, il nuovo film diretto da Luca Guadagnino. La star di Notting Hill interpreta una professoressa di filosofia che si ritrova coinvolta in uno scandalo quando una studentessa accusa un suo collega di violenza sessuale. Nel film, Sevigny interpreta l'amica del personaggio di Roberts, la psichiatra Kim, e in una recente intervista ha confessato tutto il suo entusiasmo per aver lavorato con una star del suo calibro. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Julia Roberts, Chloë Sevigny confessa: “Non ero pronta a dirle addio dopo le riprese di After the Hunt”

