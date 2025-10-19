John Elkann pronto a vendere La Stampa la determinazione dei giornalisti | Non arretriamo di un solo passo

19 ott 2025

Mentre le voci sulla volontà di John Elkann di vendere i quotidiani La Stampa e La Repubblica si fanno sempre più insistenti, i giornalisti de La Stampa esprimono forti preoccupazioni per il loro futuro. Ieri, l’assemblea del principale quotidiano torinese ha pubblicato un comunicato. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

