Jeremy Allen White chi è la fidanzata Molly Gordon e il primo incontro sul set di The Bear

Jeremy Allen White e la fidanzata Molly Gordon hanno iniziato la loro relazione lo scorso anno, a seguito degli avvistamenti dei paparazzi che li ritraevano in romantiche effusioni. L’attore sarà stasera ospite di Che Tempo Che Fa, in onda a partire dalle 19:30 sul Nove dove presenterà il film che lo vede protagonista, Springsteen – Liberami Dal Nulla di Scott Cooper. Archiviato il matrimonio con Addison Timlin, madre delle due figlie Ezer Billie e Dolores Wild, nel 2023 l’artista ha iniziato una storia con Rosalia. I primi indizi sulla fine della relazione con la cantante arrivano dall’assenza del 34enne dalla festa di compleanno della fidanzata, quando al tempo stesso giravano i rumours su una presunto flirt con Molly Gordon. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Jeremy Allen White, chi è la fidanzata Molly Gordon e il primo incontro sul set di The Bear

