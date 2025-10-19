Jennifer Garner bellissima a 53 anni Il suo segreto di bellezza senza tempo è una lozione idratante con SPF
Bellissima, con uno dei visi più espressivi, freschi e radiosi che si possono trovare tra le star. E poi, ovviamente, di grande talento. Stiamo parlando di Jennifer Garner, meravigliosa attrice e donna dal grande fascino. A guardarla sembra che per lei il tempo si sia fermato e che non abbia 53 anni, eppure è così. Quindi vale la pena scoprire qual è uno dei suoi segreti di bellezza. A quanto pare si tratta di una crema di Neutrogena, si chiama Hydro Boost e sono davvero tante le ottime ragioni per provarla. A partire proprio dal fatto che è una delle più amate dall’attrice, per poi arrivare alla sua formulazione che è un concentrato di benessere per la pelle. 🔗 Leggi su Dilei.it
Leggi anche questi approfondimenti
Stasera, alle 21.20, ITALIA 1 propone l'action #Peppermint - L'angelo della vendetta con Jennifer Garner - facebook.com Vai su Facebook
Jennifer Garner riscopre i chunky highlights: il trend capelli anni ’90 è tornato (in stile ultra chic) - Ciao, ciao chioma brunette, l'inizio dell'estate è il momento perfetto per trasformarsi in bellezza bionda, parola di Jennifer Garner Bentornati, chunky highlights. Come scrive iodonna.it
Jennifer Garner, 53, Wore the Quintessential Fall Cardigan That Looks Like It’s From Martha Stewart’s Closet - I’ll be honest: I was dreading the end of summer until Jennifer Garner reminded me how fun it is to dress for fall. Da msn.com