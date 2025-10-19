Jasmine Paolini tra le regine del tennis | torna alle Finals per il secondo anno di fila

Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula, Madison Keys e adesso Jasmine Paolini. Ancora una volta Jasmine Paolini. Per il secondo anno consecutivo l’azzurra sarà alle Wta Finals che si disputeranno a Riad dall’1 all’8 novembre. Tra le migliori otto dell’anno nonostante la sconfitta nella semifinale del 500 Ningbo contro Elena Rybakina che pareva aver complicato tutto. Poi è giunta la notizia che Mirra Andreeva non giocherà né il Wta 500 di Tokyo, né il Wta 250 di Guangzhou, e tutto è diventato ufficiale. Uno dei due posti ancora in palio sarà suo. L’ultimo se lo giocheranno, appunto, Andreeva e Rybakina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

