Jasmine Paolini tra le regine del tennis | torna alle Finals per il secondo anno di fila
Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula, Madison Keys e adesso Jasmine Paolini. Ancora una volta Jasmine Paolini. Per il secondo anno consecutivo l’azzurra sarà alle Wta Finals che si disputeranno a Riad dall’1 all’8 novembre. Tra le migliori otto dell’anno nonostante la sconfitta nella semifinale del 500 Ningbo contro Elena Rybakina che pareva aver complicato tutto. Poi è giunta la notizia che Mirra Andreeva non giocherà né il Wta 500 di Tokyo, né il Wta 250 di Guangzhou, e tutto è diventato ufficiale. Uno dei due posti ancora in palio sarà suo. L’ultimo se lo giocheranno, appunto, Andreeva e Rybakina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche questi approfondimenti
Jasmine Paolini è qualificata alle Finals di tennis femminile, nel singolare, in programma a Riad dal 1/o all'8 novembre: lo annuncia con un post la Wta. L'azzurra è alla sua seconda partecipazione consecutiva alle Finals, alle quali oltre al singolare partecip - facebook.com Vai su Facebook
Orgogliosi di te Jasmine Paolini è ufficialmente qualificata alle WTA Finals di Riyadh - X Vai su X
Wta Tennis: Jasmine Paolini è qualificata alle Finals - Jasmine Paolini è qualificata alle Finals di tennis femminile, nel singolare, in programma a Riad dal 1/o all’8 novembre: lo annuncia con un post su X la ... Scrive gazzettadelsud.it
Jasmine Paolini vola ancora alle Wta Finals: l'azzurra festeggia il bis a Riad - Nonostante la sconfitta odierna rimediata contro Elena Rybakina nel 500 di Ningbo, l’azzurra può fest ... Secondo msn.com
Sinner re d'Arabia, batte Alcaraz e vince il Six Kings Slam FOTO - esibizione ma il segnale che arriva dal Six Kings Slam di Riad, in Arabia Saudita, è incoraggiante: Jannik Sinner ha dominato in finale Carlos Alcaraz, imponendosi per ... Si legge su ansa.it