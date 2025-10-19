Jasmine Paolini rinuncia al WTA 500 di Tokyo e mette nel mirino le Finals di Riad
Poche ore dopo aver conquistato ufficialmente il pass (in singolare) per le WTA Finals, Jasmine Paolini ha deciso di rinunciare all’imminente WTA 500 di Tokyo (20-26 ottobre) con l’obiettivo di ricaricare le batterie dopo una tournée cinese molto impegnativa e provare ad arrivare nelle migliori condizioni possibili a Riad tra un paio di settimane. L’azzurra era iscritta al torneo nipponico per garantirsi un’ultima possibilità di raccogliere punti nella Race in ottica qualificazione al Master, ma alla fine l’assenza a Tokyo della russa Mirra Andreeva ha certificato la seconda ammissione consecutiva di Paolini alle Finals. 🔗 Leggi su Oasport.it
