Quale destino alle WTA Finals di Riad, le seconde consecutive, per Jasmine Paolini? Nell’attesa di scoprirlo, c’è da analizzare quale può essere la composizione dei gironi dell’evento di fine anno che riunisce le migliori otto dell’anno. Andiamo a scoprire la situazione. Ad oggi la composizione delle fasce sarebbe questa: Fascia 1 – Aryna Sabalenka, Iga Swiatek Fascia 2 – Coco Gauff, Amanda Anisimova Fascia 3 – Jessica Pegula, Madison Keys Fascia 4 – Jasmine Paolini, Mirra Andreeva o Elena Rybakina Diciamo ad oggi perché permangono dubbi circa la presenza di Madison Keys, che non è scesa più in campo dagli US Open per infortunio non meglio precisato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jasmine Paolini alle WTA Finals: il girone ideale e quello da evitare