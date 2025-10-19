Jasmine Paolini alle WTA Finals | il girone ideale e quello da evitare

Oasport.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quale destino alle WTA Finals di Riad, le seconde consecutive, per Jasmine Paolini? Nell’attesa di scoprirlo, c’è da analizzare quale può essere la composizione dei gironi dell’evento di fine anno che riunisce le migliori otto dell’anno. Andiamo a scoprire la situazione. Ad oggi la composizione delle fasce sarebbe questa: Fascia 1 – Aryna Sabalenka, Iga Swiatek Fascia 2 – Coco Gauff, Amanda Anisimova Fascia 3 – Jessica Pegula, Madison Keys Fascia 4 – Jasmine Paolini, Mirra Andreeva o Elena Rybakina Diciamo ad oggi perché permangono dubbi circa la presenza di Madison Keys, che non è scesa più in campo dagli US Open per infortunio non meglio precisato. 🔗 Leggi su Oasport.it

jasmine paolini alle wta finals il girone ideale e quello da evitare

© Oasport.it - Jasmine Paolini alle WTA Finals: il girone ideale e quello da evitare

Altre letture consigliate

jasmine paolini wta finalsJasmine Paolini tra le regine del tennis: torna alle Finals per il secondo anno di fila - L'azzurra si qualifica per il secondo anno consecutivo al torneo di fine anno che si disputerà a Riad dall'1 all'8 novembre ... ilfattoquotidiano.it scrive

jasmine paolini wta finalsPaolini rinuncia a Tokyo, ecco il motivo. Rybakina punta alle Finals - L'azzurra sarebbe stata la prima testa di serie del "Toray Pan Pacific Open", WTA 500 dotato di un montepremi di 922. Da tuttosport.com

jasmine paolini wta finalsPaolini decide di saltare il WTA 500 di Tokyo dopo essersi qualificata per le WTA Finals - La numero 1 d’Italia non giocherà nella capitale giapponese per recuperare le energie in vista delle Finals, dove sarà impegnata sia in singolare che in doppio Visto che Mirra Andreeva a deciso di non ... Riporta tennisitaliano.it

Cerca Video su questo argomento: Jasmine Paolini Wta Finals