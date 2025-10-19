Jannik Sinner re d’Arabia | trionfa e stacca un assegno da record

Vanityfair.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per il secondo anno consecutivo, il campione azzurro si impone a Riyad - battendo anche stavolta l’amico-rivale Carlos Alcaraz - e incassa 6 milioni di dollari: nessun torneo nella storia del tennis aveva mai previsto un premio così alto per il vincitore. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

jannik sinner re d8217arabia trionfa e stacca un assegno da record

© Vanityfair.it - Jannik Sinner re d’Arabia: trionfa e stacca un assegno da record

Approfondisci con queste news

jannik sinner re d8217arabiaJannik Sinner re d’Arabia: trionfa e stacca un assegno da record - e incassa 6 milioni di dollari: nessun torneo nella storia del tennis a ... Come scrive vanityfair.it

jannik sinner re d8217arabiaJannik Sinner e il feeling speciale coi campi indoor: Alcaraz annichilito a Riad e ultimo ko 700 giorni fa… - Nel torneo/esibizione "Six Kings Slam", alla seconda edizione, il pusterese ha nettamente sconfitto lo spagnolo ... Riporta oasport.it

jannik sinner re d8217arabiaJannik Sinner di nuovo re di Riad: rivincita su Alcaraz e 6 milioni in tasca - L’azzurro domina lo spagnolo nel Six Kings Slam: un capolavoro tecnico e mentale che accende il finale di stagione ... Lo riporta trentotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Jannik Sinner Re D8217arabia