Jannik Sinner re d’Arabia | trionfa e stacca un assegno da record

Per il secondo anno consecutivo, il campione azzurro si impone a Riyad - battendo anche stavolta l’amico-rivale Carlos Alcaraz - e incassa 6 milioni di dollari: nessun torneo nella storia del tennis aveva mai previsto un premio così alto per il vincitore. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Jannik Sinner re d’Arabia: trionfa e stacca un assegno da record

Il re del Six Kings Slam è ancora Jannik Sinner batte 6-2, 6-4 Alcaraz e si conferma campione Vai su Facebook

Felice per Jannik #Sinner, per il suo team, per i suoi genitori e per tutti noi che amiamo questo ragazzo e il suo tennis strepitoso. #SixKingSlam #sixkingsslam2025 - X Vai su X

Jannik Sinner re d’Arabia: trionfa e stacca un assegno da record - e incassa 6 milioni di dollari: nessun torneo nella storia del tennis a ... Come scrive vanityfair.it

Jannik Sinner e il feeling speciale coi campi indoor: Alcaraz annichilito a Riad e ultimo ko 700 giorni fa… - Nel torneo/esibizione "Six Kings Slam", alla seconda edizione, il pusterese ha nettamente sconfitto lo spagnolo ... Riporta oasport.it

Jannik Sinner di nuovo re di Riad: rivincita su Alcaraz e 6 milioni in tasca - L’azzurro domina lo spagnolo nel Six Kings Slam: un capolavoro tecnico e mentale che accende il finale di stagione ... Lo riporta trentotoday.it