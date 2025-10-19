Per Jannik Sinner ci sono tanti ricordi legati all’ATP 500 di Vienna. Nella capitale austriaca ha mosso alcuni dei primi passi sul circuito ATP, qui ha vissuto spesso situazioni molto legate all’andamento delle stagioni passate e qui ha preso una parte del trampolino di lancio che lo ha poi portato fino allo status di stella assoluta del tennis e anche dello sport mondiale. La prima partecipazione dell’altoatesino si ebbe nel 2019: ebbe una wild card, batté l’esperto tedesco Philipp Kohlschreiber in una quasi inedita veste di qualificato e poi cedette a Gael Monfils, con il quale aveva già iniziato a mettere in piedi una serie di sfide spettacolari che avrebbero avuto seguito lungo gli anni. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner, i precedenti a Vienna: dagli esordi del 2019 al trionfo del 2023