Jannik Sinner e il feeling speciale coi campi indoor | Alcaraz annichilito a Riad e ultimo ko 700 giorni fa…
Jannik Sinner è ancora il re a Riad. Nel torneoesibizione “Six Kings Slam”, alla seconda edizione, il pusterese ha nettamente sconfitto lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.1 del mondo) col punteggio di 6-2 6-4 in 1 ora e 13 minuti di gioco. Un vero e proprio dominio dell’altoatesino, autore di una prestazione straordinaria nei colpi fondamentali del tennis: servizio e risposta. Neanche le genialate di Alcaraz sono state sufficienti per creare dei dubbi nella testa di Jannik, che così ha voluto dimostrare a sé e agli altri quanto abbia gli strumenti per prevalere contro l’iberico, spesso vittorioso nel massimo circuito internazionale contro di lui. 🔗 Leggi su Oasport.it
