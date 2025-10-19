Jannik Sinner | Dopo lo US Open abbiamo passato ogni giorno cercando di capire cosa fare per migliorare

Si è conclusa con la vittoria l’esperienza di Jannik Sinner nel Six Kings Slam in scena questa settimana a Riad, in Arabia Saudita. L’italiano ha battuto in finale il suo grande rivale Carlos Alcaraz con il punteggio di 6-2 6-4. Per il secondo anno consecutivo il nativo di San Candido conquista il prezioso torneo saudita, ricevendo anche un assegno da 6 milioni di dollari. Per Sinner però non si è solo trattato di una questione monetaria. Come riportato da puntodebreak.com, il numero 2 del ranking ha tratto da questa esperienza anche conclusioni più profonde e per l’azzurro i risultati sono frutto del lavoro messo in campo dopo lo US Open. 🔗 Leggi su Oasport.it

