james franco incontra il pubblico di uci cinemas porta di roma il 19 ottobre per il film squali

James Franco incontra il pubblico di UCI Cinemas Porta di Roma il 19 ottobre per il filmSquali” Presenti in sala allo spettacolo delle 17:00 anche il regista Daniele Barbiero e l’autore del libro Giacomo Mazzariol Il 19 ottobre James Franco (una nomination al Premio Oscar come migliore attore per “127 ore”) incontrerà il pubblico in sala all’UCI Cinemas Porta di Roma per presentare il film Squali. Gli spettatori dello spettacolo delle 17:00 avranno la possibilità di incontrare l’attore hollywoodiano assieme al regista Daniele Barbiero e all’autore del libro da cui è liberamente tratto il film, Giacomo Mazzariol. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

