James Franco incontra il pubblico di UCI Cinemas Porta di Roma il 19 Ottobre per il film Squali
James Franco incontra il pubblico di UCI Cinemas Porta di Roma il 19 ottobre per il film “Squali” Presenti in sala allo spettacolo delle 17:00 anche il regista Daniele Barbiero e l’autore del libro Giacomo Mazzariol Il 19 ottobre James Franco (una nomination al Premio Oscar come migliore attore per “127 ore”) incontrerà il pubblico in sala all’UCI Cinemas Porta di Roma per presentare il film Squali. Gli spettatori dello spettacolo delle 17:00 avranno la possibilità di incontrare l’attore hollywoodiano assieme al regista Daniele Barbiero e all’autore del libro da cui è liberamente tratto il film, Giacomo Mazzariol. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Scopri altri approfondimenti
James Franco e Francesco Totti tra gli ospiti dell'inaugurazione del flagship store romano di MooRER - X Vai su X
La nostra recensione di Squali, techno-drama dai contorni thriller presentato ad Alice nella Città al RoFF 20 diretto da Daniele Barbiero con James Franco e Lorenzo Zurzolo: le intenzioni di parlare al presente sono nobili, ma il film manca d’identità e di sostan - facebook.com Vai su Facebook
James Franco: "La mia famiglia pensava che fossi idiota a voler fare l'attore" - L'attore americano ha presentato il suo nuovo film, diretto da Daniele Barberio, nella sezione parallela della Festa del Cinema di Roma, Alice nella Città. Come scrive msn.com