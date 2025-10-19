Jacobelli sentenzia su Yildiz: tutte le dichiarazioni del giornalista sul talento bianconero ma non solo. Il giornalista Xavier Jacobelli ha analizzato un tema caldo in casa bianconera: la situazione contrattuale di Kenan Yildiz. Un estratto del suo pensiero sulle colonne di Tuttosport. PAROLE – «Nell’attesa, oggi in riva al Lago tutti gli occhi sono puntati su quei due e non soltanto per misurare che cosa siano in grado di fare e di dare alle rispettive squadre. La verità è, che in un certo senso, Yildiz e Paz li manda Del Piero perché il turco juventino e l’argentino lariano possono segnare il definitivo, grande ritorno sulla scena del Numero 10, dopo gli anni ubriachi dell’uno vale uno anche nel calcio, del 4-4-2 che ha imprigionato i solisti nel ruolo di secondo punta, quando andava bene, quando andava male finivano anche fuori squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Jacobelli sentenzia su Yildiz: «Da grande vuole fare il Del Piero ma è il diciannovesimo nella classifica degli ingaggi bianconeri… E lo sanno al Chelsea»