J-POP Manga presenta Eat di Nagabe
Dopo il successo internazionale di Girl from the other side, Nagabe firma una storia Boy’s Love che esplora una voglia proibita: il “vore” ovvero il piacere di essere divorati. Un feticismo peculiare, utilizzato come metafora per indagare temi profondi come il trauma psicologico, la vulnerabilità e la ricerca dell’accettazione di sé in una storia popolata, come altre opere dell’autore, da animali antropomorfi e pervasa da atmosfere oscure e malinconiche. Dal 28 ottobre arriva in libreria fumetteria e in tutti gli store online il volume unico Eat di Nagabe, sia in edizione regular che variant. E per chi si affretterà ad effettuare il pre-order sul sito di J-POP Manga, dal 21 ottobre saranno disponibili 200 copie della variant edition con in allegato due esclusive illustration card, una delle quali firmata dal sensei in persona! L’infl essibile Lufria, conosciuto come “Il Sicario” per via del suo aspetto, è un docente universitario temuto da tutti. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Scopri altri approfondimenti
Il film anime Peleliu: Guernica of Paradise presenta trailer e canzone principale di Mone Kamishiraishi Il lungometraggio ispirato al manga di Kazuyoshi Takeda debutterà nei cinema giapponesi il 5 dicembre, con musiche di Kenji Kawai. #KenjiKawai #Peleliu - facebook.com Vai su Facebook
"RuriDragon", Star Comics presenta il manga a Milano #Notizie #StarComics https://lospaziobianco.it/?p=358666 - X Vai su X
Eat: arriva in Italia la nuova opera di Nagabe - POP Manga ha annunciato l’imminente arrivo in Italia di Eat, attesissima nuova opera Boys’ Love di Nagabe. akibagamers.it scrive
Comicon 2025, a Bergamo J-Pop manga presenta esclusive ed eventi, tra cui uno tutto a tema DanDaDan - Per l'edizione bergamasca del celebre festival internazionale dedicato alla cultura pop, Edizioni BD & J- Da movieplayer.it
Le uscite J-POP Manga del 4 dicembre 2024 - POP Manga del 4 dicembre 2024, mentre si avvicinano le feste e, mentre luci e decorazioni natalizie invadono strade e negozi, arrivano tante novità ed edizioni da collezione in arrivo ... Riporta mangaforever.net