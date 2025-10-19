Dopo il successo internazionale di Girl from the other side, Nagabe firma una storia Boy’s Love che esplora una voglia proibita: il “vore” ovvero il piacere di essere divorati. Un feticismo peculiare, utilizzato come metafora per indagare temi profondi come il trauma psicologico, la vulnerabilità e la ricerca dell’accettazione di sé in una storia popolata, come altre opere dell’autore, da animali antropomorfi e pervasa da atmosfere oscure e malinconiche. Dal 28 ottobre arriva in libreria fumetteria e in tutti gli store online il volume unico Eat di Nagabe, sia in edizione regular che variant. E per chi si affretterà ad effettuare il pre-order sul sito di J-POP Manga, dal 21 ottobre saranno disponibili 200 copie della variant edition con in allegato due esclusive illustration card, una delle quali firmata dal sensei in persona! L’infl essibile Lufria, conosciuto come “Il Sicario” per via del suo aspetto, è un docente universitario temuto da tutti. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - J-POP Manga presenta Eat di Nagabe