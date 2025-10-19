Italpress Award a Washington premiato il presidente Ice Matteo Zoppas

Ildenaro.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

WASHINGTON (USA) (ITALPRESS) – Il Presidente di ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane – Matteo Zoppas ha ricevuto a Washington l’Italpress Award nell’ambito delle celebrazioni per i 50 anni della National Italian American Foundation (NIAF). A consegnare il riconoscimento sono stati il Ministro del Turismo Daniela Santanchè, il Presidente della Fondazione NIAF Robert Allegrini, alla presenza del fondatore e patron dell’agenzia giornalistica Italpress Gaspare Borsellino. L’evento ha visto anche la partecipazione del neo Ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti Marco Peronaci. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

italpress award washington premiatoItalpress Award, a Washington premiato il presidente Ice Matteo Zoppas - WASHINGTON (USA) (ITALPRESS) – Il Presidente di ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle ... Da iltempo.it

italpress award washington premiatoItalpress Awards, Santanchè “Premiate eccellenze italiane” - "Ringrazio Italpress che ha fatto veramente una bella iniziativa. Lo riporta italpress.com

italpress award washington premiatoItalpress Awards, Borselllino “Iniziativa che cresce anno dopo anno” - Sono molto soddisfatto di questa terza edizione degli Italpress Awards che si sono svolti per il secondo anno consec ... Da italpress.com

Cerca Video su questo argomento: Italpress Award Washington Premiato