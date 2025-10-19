Italpress Award a Washington premiato il presidente Ice Matteo Zoppas
WASHINGTON (USA) (ITALPRESS) – Il Presidente di ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane – Matteo Zoppas ha ricevuto a Washington l’Italpress Award nell’ambito delle celebrazioni per i 50 anni della National Italian American Foundation (NIAF). A consegnare il riconoscimento sono stati il Ministro del Turismo Daniela Santanchè, il Presidente della Fondazione NIAF Robert Allegrini, alla presenza del fondatore e patron dell’agenzia giornalistica Italpress Gaspare Borsellino. L’evento ha visto anche la partecipazione del neo Ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti Marco Peronaci. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
