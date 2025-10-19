Italiano sulla vittoria del Bologna contro il Cagliari | Prova di valore guardiamo avanti

Sport.quotidiano.net | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 19 ottobre 2025 – Prova di valore, senza sofferenze e frutto di una preparazione attenta del match. Questo l’Italiano-pensiero nel dopo partita di Cagliari-Bologna. Il successo dei rossoblù in Sardegna segna anche la prima vittoria stagionale in trasferta, consegnando la squadra ai piani alti della classifica ma soprattutto dando a Orsolini e compagni un’iniezione di fiducia importante dopo la pausa e in vista di un periodo molto intenso: “Siamo riusciti a concedere poco, a parte l’intervento di Ravaglia su Felici. La prestazione è di valore, si tratta di tre punti belli per la nostra classifica”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

italiano sulla vittoria del bologna contro il cagliari prova di valore guardiamo avanti

© Sport.quotidiano.net - Italiano sulla vittoria del Bologna contro il Cagliari: “Prova di valore, guardiamo avanti”

