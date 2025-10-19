Italiano le dichiarazioni del mister rossoblu dopo Cagliari Bologna

Calcionews24.com | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le dichiarazioni di Italiano dopo quella che è stata la partita di Serie A Cagliari Bologna Ai microfoni di DAZN, l’allenatore Italiano ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Cagliari Bologna di Serie A. LE DICHIARAZIONI – «» LEGGI ANCHE Le ultime novità sui turni di Serie A. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

italiano le dichiarazioni del mister rossoblu dopo cagliari bologna

© Calcionews24.com - Italiano, le dichiarazioni del mister rossoblu dopo Cagliari Bologna

Contenuti che potrebbero interessarti

Mister Italiano: Emozioni, Futuro Rossoblù e la Decisione di Restare - ?? ? “Durante la parata, con la gente che ci acclamava, ho capito che non potevo andare via. Segnala ilrestodelcarlino.it

Italiano, dopo la cena con i dirigenti rossoblù il tecnico è più convinto. Il Bologna aspetta il suo ok - Sostituisce Vincenzo Italiano che però non è ancora l’allenatore del Bologna. Da bologna.repubblica.it

Valles, i bimbi a Italiano: “Mister, Ndoye e Lucumì rimangono?”. E Morandi duetta con Orso - Vincenzo Italiano lo sa bene, anche se per un'ora abbondante è stato torchiato dai piccoli tifosi rossoblù in ritiro a Valles, autorizzati per una ... Lo riporta bologna.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Italiano Dichiarazioni Mister Rossoblu