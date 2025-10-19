Italiano entusiasta | Prestazione di grande valore Il Bologna ha raggiunto una consapevolezza

Calcionews24.com | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le dichiarazioni di Italiano dopo quella che è stata la partita di Serie A Cagliari Bologna Ai microfoni di DAZN, l’allenatore Italiano ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Cagliari Bologna di Serie A. LE DICHIARAZIONI – «Temevamo la capacità del Cagliari di ribaltare spesso l’azione, l’avevamo preparata nel modo giusto e abbiamo curato bene tanti aspetti, amministrando . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

italiano entusiasta prestazione di grande valore il bologna ha raggiunto una consapevolezza

© Calcionews24.com - Italiano entusiasta: «Prestazione di grande valore. Il Bologna ha raggiunto una consapevolezza»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Bologna, Italiano: "Grande prestazione, siamo felici" - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Si legge su video.sky.it

Bologna, Italiano: "Grande spirito. Volevamo la vittoria" - Il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, siederà tra poco in sala stampa per commentare la prestazione della formazione di casa. tuttomercatoweb.com scrive

Italiano: "Bologna prestazione incredibile e vittoria meritata." Poi la dedica speciale - Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset commentando la vittoria in finale di Coppa Italia contro il Milan decisa dalla rete di Ndoye nella ripresa. Si legge su tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Italiano Entusiasta Prestazione Grande