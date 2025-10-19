Le dichiarazioni di Italiano dopo quella che è stata la partita di Serie A Cagliari Bologna Ai microfoni di DAZN, l’allenatore Italiano ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Cagliari Bologna di Serie A. LE DICHIARAZIONI – «Temevamo la capacità del Cagliari di ribaltare spesso l’azione, l’avevamo preparata nel modo giusto e abbiamo curato bene tanti aspetti, amministrando . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Italiano entusiasta: «Prestazione di grande valore. Il Bologna ha raggiunto una consapevolezza»