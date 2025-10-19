Italiano entusiasta | Prestazione di grande valore Il Bologna ha raggiunto una consapevolezza
Le dichiarazioni di Italiano dopo quella che è stata la partita di Serie A Cagliari Bologna Ai microfoni di DAZN, l’allenatore Italiano ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Cagliari Bologna di Serie A. LE DICHIARAZIONI – «Temevamo la capacità del Cagliari di ribaltare spesso l’azione, l’avevamo preparata nel modo giusto e abbiamo curato bene tanti aspetti, amministrando . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Will Smith ha accettato entusiasta la proposta inaspettata di Jannik Sinner: “Io ci sto” Jannik Sinner chiama, Will Smith risponde. La star di Hollywood non è rimasta indifferente alle parole del tennista italiano che lo aveva chiamato in causa al Six Kings Slam. Il - facebook.com Vai su Facebook
#ConcitaDeGregorio entusiasta per l'Italia bloccata dallo sciopero per #Gaza. I funerali di #CharlieKirk e il tono sprezzante sui giornaloni di sinistra. La #rassegnascorrettissima di #DanieleCapezzone - X Vai su X
Bologna, Italiano: "Grande prestazione, siamo felici" - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Si legge su video.sky.it
Bologna, Italiano: "Grande spirito. Volevamo la vittoria" - Il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, siederà tra poco in sala stampa per commentare la prestazione della formazione di casa. tuttomercatoweb.com scrive
Italiano: "Bologna prestazione incredibile e vittoria meritata." Poi la dedica speciale - Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset commentando la vittoria in finale di Coppa Italia contro il Milan decisa dalla rete di Ndoye nella ripresa. Si legge su tuttosport.com