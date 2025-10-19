Italia-Usa Meloni alla Niaf | Cultura woke cerca di dividerci non glielo consentiremo

Giorgia Meloni è intervenuta con un messaggio videotrasmesso al 50esimo anniversario della Niaf a Washington nel corso del Gala della National Italian American Foundation, l’associazione degli italo-americani. “ Ci sono forze che cercano di dividerci, di ridefinire la nostra storia e di distruggere le nostre tradizioni condivise. La chiamano cultura ‘Woke’ “, ha detto la premier. Queste forze, ha continuato la presidente del Consiglio in riferimento alle polemiche che negli anni precedenti hanno caratterizzato in America il Columbus Day, “ cercano di cancellare la nostra cultura “. Il tentativo di cancellare negli Stati Uniti le celebrazioni di Cristoforo Colombo “è un tentativo di cancellare la storia fondamentale degli italoamericani e di negare il loro posto speciale nell’arazzo di questa nazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Italia-Usa, Meloni alla Niaf: “Cultura woke cerca di dividerci, non glielo consentiremo”

