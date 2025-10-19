Italia-Usa | la Niaf celebra il suo 50esimo anniversario
La National Italian American Foundation (Niaf) ha celebrato al Washington Hilton il suo gala annuale per il 50esimo anniversario della fondazione. Una serata che ha segnato mezzo secolo di impegno nella promozione della cultura italiana e nel rafforzamento delle relazioni tra Italia e Stati Uniti. L'evento ha riunito oltre 2.500 ospiti in un'atmosfera di grande eleganza e orgoglio condiviso: un simbolo concreto dell'amicizia e dei valori comuni che legano i due Paesi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
