Italia terremoto nella notte! Paura tra i residenti | sentito ovunque
Un nuovo terremoto ha scosso l’area dei Campi Flegrei poco prima dell’una di notte, alimentando la tensione in una zona che da settimane convive con il fenomeno del bradisismo e con un’attività sismica che non accenna a diminuire. La scossa, registrata alle 00.59, ha avuto una magnitudo 2.2 ed è stata percepita chiaramente da molti cittadini a causa della sua profondità molto bassa, stimata in appena due chilometri. È bastato un leggero movimento del terreno per svegliare interi quartieri di Napoli, in particolare Bagnoli, Fuorigrotta, Pianura e Agnano, ma anche i centri limitrofi di Pozzuoli e Bacoli, dove la popolazione è ormai abituata a convivere con scosse quasi quotidiane. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Scopri altri approfondimenti
Ladispoli, terremoto in giunta: Forza Italia lascia l'esecutivo ma resta leale alla maggioranza - facebook.com Vai su Facebook
[DATI #RIVISTI] #terremoto ML 2.6 ore 02:15 IT del 19-10-2025 a 11 km E Resia (UD) Prof= 11.5 Km #INGV_44457352 - X Vai su X
Terremoto: paura nella notte, boom chiamate ai vigili, perfino gente in strada - Epicentro nel reatino, magnitudo 6 , ma avvertita in tutta la provincia di Arezzo e soprattutto intorno a Sansepolcro intorno alle 3. Si legge su lanazione.it
Terremoto a Latina, sisma di magnitudo 3.2 fa tremare la terra: paura tra la popolazione - 10 dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Riporta fanpage.it
Forte terremoto magnitudo 7.4 scuote il sud delle Filippine, danni a diversi edifici. Il VIDEO della scossa in diretta. - 4 ha colpito nella notte italiana, alle ore 3:43 (le 9:43 locali), il sud delle Filippine, causando momenti di grande paura tra la popolazione. Scrive inmeteo.net