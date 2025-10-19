Italia terremoto nella notte! Paura tra i residenti | sentito ovunque

Un nuovo terremoto ha scosso l’area dei Campi Flegrei poco prima dell’una di notte, alimentando la tensione in una zona che da settimane convive con il fenomeno del bradisismo e con un’attività sismica che non accenna a diminuire. La scossa, registrata alle 00.59, ha avuto una magnitudo 2.2 ed è stata percepita chiaramente da molti cittadini a causa della sua profondità molto bassa, stimata in appena due chilometri. È bastato un leggero movimento del terreno per svegliare interi quartieri di Napoli, in particolare Bagnoli, Fuorigrotta, Pianura e Agnano, ma anche i centri limitrofi di Pozzuoli e Bacoli, dove la popolazione è ormai abituata a convivere con scosse quasi quotidiane. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

