Italia-Svizzera oggi Qualificazioni Europei pallamano femminile 2026 | orario tv programma streaming

Dopo aver perso contro i fortissimi Paesi Bassi a s-Hertogenbosch, la nazionale italiana femminile di pallamano tornerà in campo per la seconda sfida di qualificazione agli Europei 2026. A Chieti, nella Casa della Pallamano, è tutto pronto per Italia-Svizzera: il match che scatterà alle ore 18.00, rientrante nel programma della seconda giornata del Gruppo 2, di cui fa parte anche quella Bosnia Herzegovina battuta 35-19 nella giornata d’esordio dalle elvetiche in casa, può essere già uno spartiacque per il percorso delle ragazze del DT Alfredo Rodriguez. La sfida fra Italia e Svizzera, valida per la seconda giornata del Gruppo 2 di qualificazione agli Europei Femminili 2026 di pallamano, si giocherà quest’oggi a Chieti, dalle ore 18. 🔗 Leggi su Oasport.it

