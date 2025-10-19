Italia e Usa sono i pilastri del mondo libero | Meloni e Trump rinsaldano l’alleanza e trattano sui dazi
“Stati Uniti e Italia insieme non sono solo alleati ma sono le colonne del mondo libero”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio al galà per il 50esimo anniversario della National American Italian Foundation, la Niaf, a Washington. “Non ci sarebbe stato nessun altro posto in cui sarei voluta essere stasera, ma ci sono troppe cose da fare qui per il Paese che tutti amiamo”, ha aggiunto la presidente del Consiglio. “La cultura woke non ci dividerà”. Nel suo video messaggio trasmesso al gala per i 50 anni della Fondazione nazionale Italia America (Niaf), Meloni ha difeso le tradizioni condivise tra i due Paesi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Approfondisci con queste news
Radio1 Rai. . Sigfrido #Ranucci: "Italia, paese malato. I giornalisti locali sono gli anticorpi". Al giornalista e alla squadra di #Report la solidarietà di un centinaio di persone che lo hanno atteso sotto casa per un abbraccio pubblico. Il video di Simone Zazzera - facebook.com Vai su Facebook
Quali sono le priorità delle aziende del settore dell’energia elettrica in Italia? Leggi il nuovo report che analizza lo scenario attraverso i contributi delle maggiori Utility del nostro Paese. Un dettagliato approfondimento su generazione di energia, reti, mercato e - X Vai su X
NIAF, MELONI: ITALIA-USA - Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un videomessaggio inviato in occasione del gala a Washington per i 50 anni della Niaf, ha affermato che l'Italia e gli Stati Uniti insieme non sono solo ... Da 9colonne.it
Italia-Usa: Meloni, stiamo fianco a fianco, teniamo aperto oceano di opportunita' - Alleati dall'industria alle frontiere della liberta' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Lo riporta borsa.corriere.it
Italia-Usa: Meloni: "Cultura woke cerca di dividerci, Columbus Day non si cancella" - Il capo del governo: "Stati Uniti e Italia insieme sono le colonne del mondo libero". Lo riporta msn.com