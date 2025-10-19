Italia e Usa sono i pilastri del mondo libero | Meloni e Trump rinsaldano l’alleanza e trattano sui dazi

“Stati Uniti e Italia insieme non sono solo alleati ma sono le colonne del mondo libero”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio al galà per il 50esimo anniversario della National American Italian Foundation, la Niaf, a Washington. “Non ci sarebbe stato nessun altro posto in cui sarei voluta essere stasera, ma ci sono troppe cose da fare qui per il Paese che tutti amiamo”, ha aggiunto la presidente del Consiglio. “La cultura woke non ci dividerà”. Nel suo video messaggio trasmesso al gala per i 50 anni della Fondazione nazionale Italia America (Niaf), Meloni ha difeso le tradizioni condivise tra i due Paesi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

