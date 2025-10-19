Italia alle Finals in tutti i tornei? Mancano solo Bolelli Vavassori per completare l’opera
Ripetere l’en plein del 2024 sembrava oggettivamente molto complicato, ma adesso manca solamente un ultimo tassello per riuscire nell’impresa per il secondo anno consecutivo. L’Italia si trova infatti ad un passo dalla qualificazione di almeno un rappresentante in tutti i tabelloni (singolare e doppio) delle WTA Finals di Riad e delle ATP Finals di Torino. Jannik Sinner è stato il primo in ordine cronologico a staccare il pass per il Master di fine stagione, vincendo due titoli Slam in Australia e soprattutto a Wimbledon oltre a disputare altre due finali Major perse in entrambi i casi contro Carlos Alcaraz a Parigi e New York. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
SPINGERE Sarà un weekend molto intenso… Ci sono le World Triathlon Championship Finals a Wollongong! Bianca Seregni è pronta a volare in Australia, ma prima… Motoreeeeeeee #ItaliaTeam Federazione Italiana Triathlon - facebook.com Vai su Facebook
PIXI IN GRAND FINALS ATTENZIONE L'ITALIA IN TOP 2 ALL'EVO IL NOSTRO CUORE NON STA REGGENDO AIUTO - X Vai su X
Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2025: 13 tornei prima delle Finals - Tredici le tappe previste nel prossimo fine settimana: nel circuito Elite, “Shock Da Ground” (Marsala, 24- Da tuttosport.com
Estathé 3x3 Streetbasket Circuit: tredici tornei nell'ultimo weekend prima delle Finals - Ultimo weekend di tornei per il tour estivo dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2025, il circuito dedicato all’attività 3×3 Open organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro in ... Come scrive corrieredellosport.it
Estathé 3×3 Italia 2025: si riparte da Alba. Nella quinta edizione oltre 100 tornei - Con la conferenza stampa che si è tenuta sui campi allestiti in Piazza Risorgimento ad Alba, è iniziato l’Opening Tournament che inaugura la ... Segnala corrieredellosport.it