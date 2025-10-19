Italia alle Finals in tutti i tornei? Mancano solo Bolelli Vavassori per completare l’opera

Ripetere l’en plein del 2024 sembrava oggettivamente molto complicato, ma adesso manca solamente un ultimo tassello per riuscire nell’impresa per il secondo anno consecutivo. L’Italia si trova infatti ad un passo dalla qualificazione di almeno un rappresentante in tutti i tabelloni (singolare e doppio) delle WTA Finals di Riad e delle ATP Finals di Torino. Jannik Sinner è stato il primo in ordine cronologico a staccare il pass per il Master di fine stagione, vincendo due titoli Slam in Australia e soprattutto a Wimbledon oltre a disputare altre due finali Major perse in entrambi i casi contro Carlos Alcaraz a Parigi e New York. 🔗 Leggi su Oasport.it

