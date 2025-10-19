istituto martino bassi rivoluzione nasce il liceo del made in italy

L’Italia ha tanto da dire e da dare. Però per promuoverla bisogna anche conoscerla a fondo. Nasce così l’idea del liceo del made in Italy, l’ultima proposta dell’ istituto Martino Bassi, con il corso che sarà attivato a partire dal prossimo anno scolastico. Il dirigente Luigi Sabino, giunto in Brianza nel 2022, fin da subito, aveva individuato il problema maggiore dell’istituto puntando il dito sulla continuità. Non prometteva rivoluzioni, il suo intento era quello di dare continuità a un liceo in cui arrivano da ogni dove, sia per la ricca offerta formativa, sia per la qualità dell’insegnamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

