Israele sospende l' ingresso degli aiuti a Gaza

Israele ha deciso di bloccare l'ingresso di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza accusando Hamas di aver violato il cessate il fuoco attaccando l’Idf. Lo riporta Ynet che sottolinea che la sospensione degli aiuti durerà fino a nuovo avviso. Il piano umanitario previsto dall’accordo tra Israele e Hamas prevede l’ingresso di 600 camion di aiuti al giorno, che includono cibo, attrezzature mediche,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Israele sospende l'ingresso degli aiuti a Gaza

