Israele martella Gaza traballa il cessate il fuoco | 59 morti dall’inizio della tregua

Domenica di violenza quella di Gaza, a oltre una settimana dal cessate il fuoco firmato da Israele e Hamas e dopo la liberazione degli ostaggi detenuti dal gruppo islamista: a seguito dell'esplosione di un ordigno improvvisato (Ied) sotto un veicolo militare due soldati dell'Israel Defense Force sono stati uccisi e tre rimasti feriti in un tragico incidente dai contorni poco chiari. Hamas si è affrettata a dire che il bersaglio non erano i militari israeliani ma le milizie che le contendono il controllo di Gaza e che ritengono essere sostenute da Tel Aviv. Il governo israeliano di Benjamin Netanyahu ha però ordinato pesanti bombardamenti su Khan Younis e Rafah.

