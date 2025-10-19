Israele | Hamas rispetti impegni no compromessi su restituzione salme ostaggi

(Adnkronos) – "L'organizzazione terroristica di Hamas deve rispettare i suoi impegni con i mediatori e restituire nel quadro dell'attuazione dell'accordo" le salme degli ostaggi deceduti ancora nella Striscia di Gaza. Così l'ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu nella dichiarazione diffusa via X che conferma appartenere a Ronen Tommy Engel uno dei due corpi consegnati ieri . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

