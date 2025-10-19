Israele due corpi riconsegnati da Hamas arrivano a Tel Aviv | identificato un ostaggio
Le salme di due ostaggi israeliani consegnate alla Croce Rossa da Hamas vengono portate con la scorta di auto della polizia all’ Istituto di medicina legale di Tel Aviv. Uno dei corpi è di Ronen Engel, secondo quanto annunciato dal Forum delle famiglie degli ostaggi e dei dispersi e dal kibbutz Nir Oz. Il Forum delle famiglie afferma di “abbracciare la famiglia Engel”, definendo la restituzione “una forma di sollievo per una famiglia che ha vissuto in un’agonizzante incertezza e dubbio per oltre due anni”. L’ufficio del Primo Ministro e l’Idf confermano l’identificazione di Engel e affermano che il processo di identificazione dell’altro corpo restituito durante la notte è ancora in corso. 🔗 Leggi su Lapresse.it
