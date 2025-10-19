Israele chiude tutti i valichi per Gaza dopo l' attacco di Hamas Fermi gli aiuti umanitari

Israele ha chiuso i valichi di frontiera verso Gaza e bloccati i convogli di aiuti umanitari dopo che il governo ha accusato Hamas di aver violato l'accordo di cessate il fuoco. Accordo che impegna Israele a far entrare a Gaza ogni giorno 600 camion carichi di aiuti. L'afflusso era già stato dimezzato, perché lo Stato ebraico nei giorni scorsi già aveva accusati il movimento islamico di aver violato l'accordo di pace non avendo restituito in tempo, cioè nelle ore previste, tutti gli ostaggi deceduti. Poi l'annunciata riapertura della frontiera tra la Striscia di Gaza e l'Egitto, a Rafah, era stata rinviata. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Israele chiude tutti i valichi per Gaza dopo l'attacco di Hamas. Fermi gli aiuti umanitari

