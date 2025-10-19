Israele celebrati i funerali di uno degli ostaggi morti

Lapresse.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica a Rishon LeZion, in Israele, si sono celebrati i funerali di uno degli ostaggi il cui corpo è stato restituito da Hamas nei giorni scorsi. Apparteneva a Uriel Baruch, 35 anni, ucciso dai terroristi il 7 ottobre 2023 al Nova Festival nel deserto del Negev, dove era andato con un amico, anche lui morto al rave a Re’em. Il corpo di Uriel è stato poi portato a Gaza dai miliziani islamisti. Dopo oltre 170 giorni senza notizie del parente, la sua famiglia era stata informata della sua morte. Baruch lascia la moglie Racheli e due figli piccoli. Il corteo funebre ha attraversato le strade della città nel centro di Israele, accompagnato da persone che sventolavano la bandiera israeliana. 🔗 Leggi su Lapresse.it

israele celebrati i funerali di uno degli ostaggi morti

© Lapresse.it - Israele, celebrati i funerali di uno degli ostaggi morti

News recenti che potrebbero piacerti

israele celebrati funerali ostaggiIsraele, celebrati i funerali di uno degli ostaggi morti - (LaPresse) Domenica a Rishon LeZion, in Israele, si sono celebrati i funerali di uno degli ostaggi il cui corpo è stato restituito da Hamas ... Segnala stream24.ilsole24ore.com

Israele: il ritorno dei sopravvissuti e l’onore a Donald Trump - Il presidente israeliano Herzog annuncia una medaglia d’onore per Trump. Si legge su panorama.it

israele celebrati funerali ostaggiIsraele, due corpi riconsegnati da Hamas arrivano a Tel Aviv: identificato un ostaggio - Le salme di due ostaggi israeliani consegnate alla Croce Rossa da Hamas vengono portate con la scorta di auto della polizia ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Israele Celebrati Funerali Ostaggi