Israele cede alle pressioni Usa e riapre i valichi Riparte la tregua a Gaza
L'esercito israeliano ha ripreso a far rispettare il cessate il fuoco a Gaza dopo averlo dichiarato "violato" da Hamas. Segnalando la fine degli attacchi sul territorio che, a suo dire, sono stati effettuati in risposta ai precedenti assalti alle Idf, che continueranno a rispettare la tregua e risponderanno con fermezza a qualsiasi violazione". E domani Israele tornerà a far entrare nella Striscia i camion con gli aiuti umanitari. L'agenzia di difesa civile e gli ospedali di Gaza hanno dichiarato che una serie di attacchi aerei israeliani nella Striscia hanno ucciso oggi almeno 45 persone. Israele e Hamas si accusano a vicenda di aver violato il cessate il fuoco negoziato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. 🔗 Leggi su Iltempo.it
News recenti che potrebbero piacerti
Israele dimezza gli aiuti a Gaza e uccide 9 palestinesi | Lecornu cede sulle pensioni e convince i socialisti | Manovra, verso la riduzione dell'Irpef - X Vai su X
L’inopportuna scivolata del cardinale Pizzaballa su Israele e il silenzio vaticano sulle democrazie delle impiccagioni e delle polizie morali. Una leadership che sarà anche inadeguata, per carità, ma i cui destini sono fino a prova contraria affidati alla società isr - facebook.com Vai su Facebook
Negoziati a Sharm, Gaza sul tavolo: Israele, Usa e Hamas cercano un’intesa - Sheikh Israele e Hamas tornano al tavolo grazie alla mediazione di Usa, Qatar ed Egitto. Segnala notizie.it
Israele, Trump: “Hamas sarà annientato se non cede il potere” - Anche Netanyahu “è d’accordo” con l’interruzione dei bombardamenti a Gaza, ha riferito ancora Trump ... tg24.sky.it scrive
Negoziati Hamas-Usa-Israele a Sharm el Sheikh. Trump: "Avremo un accordo per Gaza" - Greta Thunberg e altri attivisti rimpatriati oggi. Come scrive rainews.it