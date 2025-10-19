L'esercito israeliano ha ripreso a far rispettare il cessate il fuoco a Gaza dopo averlo dichiarato "violato" da Hamas. Segnalando la fine degli attacchi sul territorio che, a suo dire, sono stati effettuati in risposta ai precedenti assalti alle Idf, che continueranno a rispettare la tregua e risponderanno con fermezza a qualsiasi violazione". E domani Israele tornerà a far entrare nella Striscia i camion con gli aiuti umanitari. L'agenzia di difesa civile e gli ospedali di Gaza hanno dichiarato che una serie di attacchi aerei israeliani nella Striscia hanno ucciso oggi almeno 45 persone. Israele e Hamas si accusano a vicenda di aver violato il cessate il fuoco negoziato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Israele cede alle pressioni Usa e riapre i valichi. Riparte la tregua a Gaza