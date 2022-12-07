Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Palermo Modena 1-1, i gialli fanno sul serio sport.quotidiano.net
Reazione a Catena 19 ottobre 2025: le Tre Stagioni ascoltitv.it
Louvre, rubati i gioielli di Napoleone, Macron: “Un attacco al nostro patrimonio” ildifforme.it
Juventus, Tudor cambierà il modo di difendere dei bianconeri dopo la sconfitta contro il Como? Il tecnico ha ... juventusnews24.com
Basket, in Serie A vincono Trento, Reggio Emilia e Trapani oasport.it
Flat tax al 15% per notturni e festivi, congedo parentale fino ai 14 anni dei figli, più tasse sugli affitti ... ilfattoquotidiano.it
Ultimissime Juve LIVE: bianconeri sconfitti sul campo del Como, le parole di Tudor in conferenza stampa, siparietto tra Elkann e Del Piero
di Redazione JuventusNews24Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ult... ► juventusnews24.com
Formula 1, oggi il Gp delle Americhe – La gara in diretta
(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. Il Mondiale riparte dal circuito di Austin dove oggi, dom... ► periodicodaily.com
Parigi, furto al Louvre: rubati gioielli di Napoleone e dell'Imperatrice | Macron: "Un attacco alla nostra Storia"
I malviventi, completamente incappucciati, sarebbero penetrati nell'edificio dal lato della Senna, d... ► tgcom24.mediaset.it
LIVE F1, GP USA 2025 in DIRETTA: Verstappen per guadagnare ancora, Leclerc non vuole smettere di sognare
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA 20.26 Viene rimesso nei box Oscar ... ► oasport.it
Fico a Cirielli: "L'unico obiettivo della destra è danneggiare la sanità pubblica"
''Gli annunci roboanti di chi è protagonista quotidiano dello smantellamento della sanità a livell... ► salernotoday.it
Novità Audi: arriverà un fuoristrada anti Classe G e Defender?
A quanto risulta, Audi sta effettivamente lavorando a un nuovo fuoristrada di lusso “vero” che pot... ► ilgiornaledigitale.i
Legge di bilancio 2026, ecco il testo. Taglio alle tasse e ricalcolo dell’Isee, chi e come potrà beneficiarne
È di 137 articoli la prima bozza della legge di bilancio, attesa in Parlamento la prossima settima... ► open.online
Juventus, le pagelle di Como: disastro totale, Kalulu e Cambiaso 4
Brutta sconfitta al Sinigaglia per la Juventus La Juventus cade perdendo 2-0 col Como. Dopo il gol... ► ilprimatonazionale.i
Un Battito Interrotto: Enrico Cucchi, l’Eroe che non va Dimenticato
Verso Inter-Milan, Bergomi: non pensiamo a Riad, resettare tutto…C’è un’ombra delicata e persistent... ► ilprimatonazionale.i
Bonus patente, come fare domanda e ottenere uno sconto di 2500 euro
Il Ministero delle Infrastrutture ha comunicato che da lunedì 20 ottobre 2025, a partire dalle ore ... ► quifinanza.it
Roma, la ZTL si allarga ancora: 71 varchi in più, ma il sistema di multe è in pausa
Roma si prepara a un nuovo capitolo nella gestione del traffico e dell’inquinamento urbana: la ZTL ... ► funweek.it
Trump posta su Truth Social il famoso refrain “Io sono Giorgia”: e a sinistra qualcuno starà masticando amaro… (video)
Chissà cosa starà pensando Elly Schlein dopo essersi tanto sperticata nel denigrare l’Italia e il g... ► secoloditalia.it
Traffico Roma del 19 10 2025 ore 20:30
Luceverde Roma lavori di sfalcio fino al 25 ottobre dalle 10 alle 16 sulla via Cristoforo Colombo f... ► romadailynews.it
Frontale tra due auto: tre feriti, uno è in gravi condizioni. È stato soccorso dall’eliambulanza
POLVERIGI - Un incidente frontale si è verificato oggi pomeriggio in via San Giovanni, lungo la st... ► anconatoday.it
F1 Gp Austin, al via la gara: Verstappen parte fortissimo, magia Leclerc che supera Norris: è 2° | La diretta
In Texas occhi puntati sulle McLaren: il leader del Mondiale Piastri scatta sesto, dietro a Hamil... ► corriere.it
Il caso Spotlight, la spiegazione del finale del film di Tom McCarthy
Il caso Spotlight, la spiegazione del finale del film di Tom McCarthy Quando Il caso Spotlight si c... ► cinefilos.it
Pesaro Mestre 90 84: il trio Bucarelli, Tambone e Maretto mette a segno 51 punti
Pesaro, 19 ottobre 2025 – Cinque su cinque. Pesaro batte Mestre (90 a 84) in un palasport che sta r... ► sport.quotidiano.net
Perugia, Piero Braglia annuncia le dimissioni
Tanto tuonò che alla fine piovve. Il dopo partita del Pavone Mariani ha portato in dote una novità... ► today.it
L'Atalanta sbatte su Provedel e sul palo, 0 0 contro la Lazio
A Bergamo i capitolini incerottati fermano gli orobici. BERGAMO - Finisce 0-0 il match di Bergamo ... ► ilgiornaleditalia.it
VIDEO | Bucchi elogia la squadra: "Vinti tanti duelli, tre punti importanti. Bravi ragazzi"
Cristian Bucchi è il ritratto della soddisfazione in sala stampa: “Oggi abbiamo visto un grande sp... ► arezzonotizie.it
Motociclista finisce nei campi: "Il conducente è scappato". Ma in ospedale gli trovano la droga nascosta
Quello che sembrava un semplice incidente stradale si è trasformato in un caso di droga ancora da ... ► ravennatoday.it
Speed skating, Lollobrigida e Giovannini vincono le mass start dell’International Invitation Race ad Inzell
Sul ghiaccio di Inzell, in Germania, si chiude l’International Invitation Race 2025 di speed skatin... ► oasport.it
“Volevo smettere”, retroscena toccante della rivelazione del Napoli: rinascita dopo il buio
Nel pomeriggio il Napoli ha annunciato il rinnovo di due giovani calciatori partenopei. La società ... ► spazionapoli.it
Pallamano femminile, l’Italia cede alla Svizzera nelle qualificazioni agli Europei 2026
A Chieti la Nazionale italiana di pallamano femminile viene sconfitta dalla Svizzera per 25-37 (pri... ► oasport.it
Milan Fiorentina 0 0, la diretta testuale della partita di ‘San Siro’ | LIVE News
Alle ore 20:45 allo stadio 'San Siro' c'è Milan-Fiorentina, settima giornata della Serie A 2025-2026... ► pianetamilan.it
Il Bitto più buono è ancora quello di Valfurva
La Valfurva e Cascina Margherita dei fratelli Pedranzini sono i trionfatori del concorso dei forma... ► sondriotoday.it
Milan Fiorentina, Fagioli: “Devo dare il meglio in campo. Io e Pioli abbiamo parlato tanto”
Nicolò Fagioli, giocatore viola, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Fiorentina, partita della 7^ gio... ► pianetamilan.it
La bozza della Manovra: dal taglio Irpef alle pensioni, nuova rottamazione e affitti brevi. 137 articoli: il testo integrale in pdf
Confermate tutte le principali misure annunciate in conferenza stampa dopo il Consiglio dei minis... ► corriere.it
Sardegna, decadenza Todde. La Lega: all'attacco: "Non c'è nessuna pietra tombale"
“Ieri la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde ha parlato di pietra tombale sulla vice... ► iltempo.it
"Non vedo mandanti politici". Ranucci smonta le accuse della sinistra
Dopo giorni di attacchi scomposti da parte della sinistra che, esplicitamente e a volte anche impli... ► ilgiornale.it
Trump Zelensky, la «lite furibonda» alla Casa Bianca: «Cedi il Donbass o Putin vi distruggerà». Ma lui rilancia: «Budapest? Pronto ad andarci»
Durante la telefonata avvenuta due giorni fa, Vladimir Putin avrebbe chiesto a Donald Trump che l’... ► open.online
Manovra, la bozza: calano accise benzina ma aumentano per gasolio
(Adnkronos) – Calano le accise sulla benzina ma aumentano per il gasolio. Lo prevede la bozza della ... ► periodicodaily.com
Serie A, Atalanta fermata da Provedel e dal palo: con la Lazio finisce 0 0
I nerazzurri creano le occasioni migliori ma sprecano troppo: Lookman, Ederson e Ahanor vicini al g... ► sportface.it
Spacciava antidepressivi, incastrato pusher trentenne
Continua senza sosta l'attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio ... ► padovaoggi.it
Come investire con consapevolezza: i suggerimenti del consulente finanziario indipendente
Investire non è un gioco, né un’operazione da improvvisare. Significa mettere in campo riflessioni ... ► sbircialanotizia.it
Asiago, l’ultima corsa di Geko, Nik e Pietro. Fiato sospeso per Mirko, grave in ospedale
Compagni di scuola, amici di sport e serate. Chi erano i tre ragazzi morti nell’incidente stradale ... ► repubblica.it
Superbike, Bulega domina il weekend di Jerez e si inchina a Razgatlioglu: "Chi vince ha sempre ragione"
Il mondiale 2025 Superbike si chiude nel segno di Toprak Razgatlioglu, campione del mondo, e di Ni... ► riminitoday.it
Chiesa assist, ma decide Maguire: Liverpool United 1 2: gli highlights
Gli highlights di Liverpool-Manchester United 1-2: apre Mbeumo al 2', pareggia Gakpo al 78' su assis... ► video.gazzetta.it
È morto Alberto Mecarini, storico fotografo di Viterbo
Si è spento ieri, 18 ottobre 2025, Alberto Mecarini, figura storica della fotografia viterbese. Lo... ► viterbotoday.it
Sacchi neri con rifiuti non conformi alla raccolta differenziata: scattano le multe
Proseguono degli operatori dell’AISA su tutto il territorio comunale di Pellezzano, con particolar... ► salernotoday.it
Duemila persone in piazza per Pamela Gemini, vittima di femminicidio: “L’amore non uccide”
La fiaccolata dai giardinetti di via Iglesias fino a casa di Pamela. Beppe Sala: "Chi è in una situ... ► fanpage.it
Anemone, Daniel Day Lewis e il figlio Ronan: "L'addio alla recitazione? È stato un errore"
Ci voleva Ronan Day-Lewis per convincere il premio Oscar Daniel Day-Lewis a tornare su un set: padre... ► movieplayer.it
Basket, in Serie A vincono Trento, Reggio Emilia e Trapani
Nel pomeriggio si sono disputati tre match della terza giornata della Serie a di basket. Un pomerig... ► oasport.it
Salvatore Lionello debutta al cinema: dal banco della pizzeria al set di “Da cosa nasce cosa”
Salvatore Lionello, noto come “il pizzaiolo con il cappello”, approda sul grande schermo nel film “... ► sbircialanotizia.it
Hood Witch – Roqya, la spiegazione del finale del film di Saïd Belktibia
Hood Witch – Roqya, la spiegazione del finale del film di Saïd Belktibia Nel finale di Hood Witch –... ► cinefilos.it
Pronostico Alavés Valencia: quante trappole in terra basca
Alavés-Valencia è una partita della nona giornata della Liga e si gioca lunedì alle 21:00: probabil... ► ilveggente.it
Gp Austin, diretta: Verstappen parte dalla pole, McLaren in ansia, Leclerc sorprende ed è terzo al via. Dove vederla
Max Verstappen colpisce ancora. Nonostante il tentativo finale del Q3 non disputato per aver preso l... ► ilmessaggero.it
Manovra 2026: ecco la BOZZA della nuova Legge di Bilancio
È stata diffusa la prima bozza della Manovra 2026, il documento programmatico che definisce la pro... ► scuolalink.it
Cappella Paolina, l’ultima “firma” segreta di Michelangelo nascosta nei suoi ultimi affreschi
Nascosta nel cuore del Palazzo Apostolico, lontano dai flussi turistici dei Musei Vaticani, la Capp... ► funweek.it
Gila protagonista in Atalanta Lazio, il difensore è l’MVP del match: l’Inter osserva – FOTO
di Giuseppe ColicchiaGila protagonista in Atalanta Lazio, il difensore è l’MVP del match: l’Inter lo... ► internews24.com
La notte nel cuore, anticipazioni martedì 21 ottobre: Esat costretto a sposare Esma, Samet ha una paralisi
Le anticipazioni della prossima puntata de La notte nel cuore, in onda martedì 21 ottobre alle ore ... ► fanpage.it
Juventus, Tudor cambierà il modo di difendere dei bianconeri dopo la sconfitta contro il Como? Il tecnico ha detto questo in conferenza stampa
di Redazione JuventusNews24Juventus, Tudor cambierà il modo di difendere dei bianconeri? Ecco l’annu... ► juventusnews24.com
Milan Fiorentina, Ricci: «Per me occasione importante. Sulle ambizioni…»
Milan Fiorentina: Ricci carica i rossoneri prima del big match di San Siro. Il centrocampista vuole... ► calcionews24.com
L’ultima settimana di ottobre è all’insegna dell’arte gratuita: Musei Vaticani e palazzi istituzionali romani che si possono visitare gratis
Roma si prepara a chiudere il mese di ottobre con un dono speciale: cinque giorni dedicati all’arte... ► funweek.it
A Foggia un pranzo dell’amicizia per vincere la solitudine
Una domenica diversa, fatta di sorrisi, abbracci e parole semplici, ma capaci di unire. Oggi, 19 o... ► foggiatoday.it
Novara piega Bergamo, Skinner e Antropova show: a Scandicci il derby con Firenze
La Igor allunga in vetta su Conegliano e Milano (a riposo dopo la Supercoppa). Successi anche per Ch... ► gazzetta.it
Roma, Ndicka delude a destra: Ziolkowski reclama spazio
La Roma di Gian Piero Gasperini è uscita sconfitta per 0-1 contro l’Inter in un Olimpico tutto esau... ► sololaroma.it
Dalla nuova rottamazione all'aumento delle pensioni: ecco cosa prevede la Manovra
È di 137 articoli la prima bozza della legge di Bilancio, attesa in Parlamento la prossima settima... ► today.it
Gregorio Procopio: il fuoco silenzioso della Calabria sulla tela
Vibo Valentia – C’è un momento preciso, dice il critico d’arte Sonia Demurtas, nella storia di un a... ► laprimapagina.it
Folle colpisce in strada altre persone col machete a Milano
Poteva essere una strage. Per fortuna sventata. Gli agenti del reparto radiomobile della polizia l... ► milanotoday.it
Incendio a Cameri, in fiamme il tetto di una casa in Cascina Argine
Incendio nel pomeriggio di oggi a Cameri.É successo in cascina Argine, dove si è sviluppato un inc... ► novaratoday.it
Il Futball Cava Ronco ritrova subito i 3 punti: vittoria col brivido contro il Solarolo
Dopo il ko della Spal, il Futball Cava Ronco riparte con una vittoria contro il Solarolo per 2-1. ... ► forlitoday.it