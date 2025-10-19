Israele bagno di folla per i due gemelli liberati dopo le dimissioni dall' ospedale
Bagno di folla a Beit Guvrin in Israele per i due gemelli Gali e Ziv Berman, 28 anni, dimessi dall’ospedale domenica dopo essere stati liberati da Hamas lunedì scorso nell’ambito dell’ accordo di tregua sulla Striscia di Gaza. I fratelli hanno salutato la folla in festa sporgendosi dai finestrini di un veicolo, mentre tantissime persone sventolavano bandiere e intonavano cori per accoglierli al loro ritorno a casa. I fratelli Berman erano stati prelevati dalla loro casa nel kibbutz Kfar Aza il 7 ottobre 2023 e sono rimasti ostaggio di Hamas nella Striscia per 738 giorni. “Vi amo tutti. Grazie mille, grazie mille”, ha gridato Gali Berman alla folla. 🔗 Leggi su Lapresse.it
