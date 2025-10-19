Isabella Rauti al Forum sull’Artico | è il futuro del Pianeta va protetto con impegni e obiettivi E l’Italia c’è e in prima linea
«Il futuro dell’Artico è il futuro del Pianeta, dobbiamo compiere ogni sforzo per proteggerlo»: parole, argomentate con progetti e prospettive, che arrivano direttamente da Reykjavik, in Islanda, dove il Sottosegretario di Stato alla Difesa, la senatrice Isabella Rauti, è intervenuta in plenaria alla giornata conclusiva all’ Arctic Circle Assembly 2025, il più importante “forum” mondiale sulle questioni artiche, che si è svolto dal 16 al 18 ottobre. Rauti – che in ambito Difesa ha la delega all’ambiente Artico, Subartico ed Antartide – ha guidato la delegazione italiana, con rappresentanti dei Ministeri degli Esteri (MAECI), dell’Università e Ricerca (MUR), e del CNR. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
