«Il futuro dell’Artico è il futuro del Pianeta, dobbiamo compiere ogni sforzo per proteggerlo»: parole, argomentate con progetti e prospettive, che arrivano direttamente da Reykjavik, in Islanda, dove il Sottosegretario di Stato alla Difesa, la senatrice Isabella Rauti, è intervenuta in plenaria alla giornata conclusiva all’ Arctic Circle Assembly 2025, il più importante “forum” mondiale sulle questioni artiche, che si è svolto dal 16 al 18 ottobre. Rauti – che in ambito Difesa ha la delega all’ambiente Artico, Subartico ed Antartide – ha guidato la delegazione italiana, con rappresentanti dei Ministeri degli Esteri (MAECI), dell’Università e Ricerca (MUR), e del CNR. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Isabella Rauti al Forum sull'Artico: è il futuro del Pianeta, va protetto con impegni e obiettivi. E l'Italia c'è, e in prima linea