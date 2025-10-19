La prima bozza della manovra economica è attesa dal Parlamento italiano la prossima settimana. Nel frattempo è in arrivo il primo testo ufficiale della legge di bilancio scritta dal governo Meloni. Nei 137 articoli di cui è composta, vengono confermate tutte le principali misure annunciate durante la conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri tenuto a Palazzo Chigi lo scorso venerdì con i 18 miliardi di euro in totale: dal taglio dell'aliquota intermedia dell'Irpef alla nuova rottamazione delle cartelle in 54 rate bimestrali. Esordio, invece, per la "Carta Valore" destinata ai neodiplomati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Irpef, Isee, rottamazione. Ecco la bozza della manovra | Il pdf