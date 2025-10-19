Ironman Modric | tutti i suoi grandi numeri in un Milan che cerca la vetta

Allegri può andare in testa da solo: con 5 infortunati e Loftus in dubbio il croato sarà ancora più centrale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ironman Modric: tutti i suoi grandi numeri in un Milan che cerca la vetta

