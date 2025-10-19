Iran il matrimonio spudorato della figlia del consigliere di Khamenei | Lei scollata e senza velo le altre picchiate per un ciuffo – Il video
Un video di un matrimonio «deluxe» della figlia di un alto dirigente dell’Iran sta facendo il giro dei social a Teheran, causando una levata di scudi contro il regime. Il filmato restituirebbe un «highlight» di un avvenimento risalente in realtà a 18 mesi fa, aprile 2024, come riporta Iran International, testata vicina alla dissidenza all’estero. Ma il senso della «sfida» agli iraniani ordinari resta, per molti, intatta. Vi si vede una ragazza procace sfilare emozionata sotto braccio al padre, sullo sfondo una suadente musica arabeggiante. Il suddetto padre è con ogni evidenza Ali Shamkhani, membro del Consiglio di sicurezza iraniani e tra i più stretti consiglierei dell’Ayatollah Ali Khamenei. 🔗 Leggi su Open.online
