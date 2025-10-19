Io prof ebrea italiana sconvolta dall’assemblea-delirio al liceo
Cosa succederà domattina a scuola? «Cosa dirò ai ragazzi e cosa mi diranno?». Non ci sono polemiche o atti d’accusa nelle parole di questa «prof», che si chiama Laura Vergallo Levi (foto). C’è smarrimento per il messaggio d’odio che è risuonato nella sua scuola, il liceo Virgilio di Milano, quello che venerdì ha ospitato una delirante assemblea d’istituto che era dedicata alla guerra - anzi al «genocidio» - e si è trasformata in una grande inquisizione contro Israele, e in una sorta di diagnosi sul popolo ebraico. Un processo inquisitorio, senza neanche avvocati difensori, in cui Giovani palestinesi, invitati neanche il nome, senza particolari qualifiche, hanno giustificato o minimizzato il 7 ottobre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
