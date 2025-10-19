Intervista a Eleonora Zoppo la giovane arrotina di Roma | Ho rubato con gli occhi i segreti di mio nonno

«È arrivato l'arrotino e l'ombrellaio.arrota forbici, coltelli.». Lo conosciamo praticamente tutti questo ritornello, che oggi e solo in alcuni quartieri si fa a bordo di un'apetta, una volta era una bicicletta, nel caso di Zoppo coltelli, una Bianchi del 1945, modificata appositamente per diventare una bicicletta dell' arrotino. Le redini della tradizione Zoppo, bottega storica con più di 100 anni di attività all'attivo, in via Merulana, le ha prese Eleonora, che del proprietario di quella Bianchi, di fatto l'ultimo arrotino a Roma, è la nipote. Una donna, in una famiglia come lei stessa la definisce "patriarcale", che dalla mattina alla sera affila gli oggetti contundenti, portati dai suoi clienti. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Intervista a Eleonora Zoppo, la giovane arrotina di Roma: "Ho rubato con gli occhi i segreti di mio nonno"

