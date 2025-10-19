Intervento salvavita al Monzino | tre valvole cardiache riparate con un micro taglio

Milano, 19 ottobre 2025 – Un taglio di tre cent imetri invece di una sternotomia, l’incisione dello sterno che si pratica nella cardiochirurgia tradizionale per un intervento così complesso, su tre valvole cardiache; ma che la paziente, una donna di 75 anni, non avrebbe potuto affrontare in quanto affetta da altre patologie. L’hanno operata lo stesso “a cuore aperto“, al Centro cardiologico Monzino, il primario della Cardiochirurgia mininvasiva ed e ndoscopica Emad Al Jaber e la sua équipe; solo che invece di aprire il torace - con le conseguenze che ciò comporta in termini di dolore, traumatismo, rischio d’infezioni, tempi di degenza ospedaliera e di ripresa e risultato estetico che può avere ripercussioni psicologiche –, i chirurghi hanno potuto guardarci dentro attraverso uno schermo ad alta definizione che restituisce una visione anche più dettagliata, e usare strumenti endoscopici che permettono maggior precisione e sicurezza, limitando l’incisione ai famosi tre centimetri e impiantando la circolazione extracorporea attraverso vene e arterie periferiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

