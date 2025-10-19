Inter Women la Roma vince a Napoli e manda un messaggio alle nerazzurre | il punto
Inter News 24 sulla Serie A femminile. La Roma continua la sua marcia perfetta in Serie A Femminile. La squadra guidata dalla coach Rita Rossettini ha espugnato il campo del Napoli, conquistando la terza vittoria consecutiva in altrettante partite di campionato. Un successo che permette alle giallorosse di consolidare il primato in classifica a punteggio pieno, con 9 punti. Questa vittoria mette pressione all’ Inter Women, impegnata questa sera alle ore 18:00 nella sfida contro il Parma. Le ragazze del tecnico Gianpiero Piovani, infatti, anche in caso di successo non potranno raggiungere la vetta. 🔗 Leggi su Internews24.com
