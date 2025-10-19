Inter Union SG all’orizzonte | Bonny a riposo
La vittoria per 1-0 con la Roma è ufficialmente passata in archivio e l’Inter vuole continuare a guardare avanti. L’obiettivo è quello di rimanere sulla retta via, intrapresa nell’arco dell’ultimo mese. I nerazzurri sono riusciti a mettere al tappeto i giallorossi grazie ad una prestazione importante, giocando bene tecnicamente nel primo tempo e stringendo i denti nella ripresa. L’attenzione passa ora alla Champions League, competizione tanto cara alla dirigenza. La Beneamata starebbe iniziando a preparare la gara con l’Union Saint Gilloise, in programma martedì 21 ottobre alle ore 21:00 in quel del Lotto Park. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
