Inter U23 Invernizzi dell’Alcione Milano dopo la sconfitta con i nerazzurri | Abbiamo dato tutto fino all’ultimo
Inter News 24 Inter U23, Invernizzi non ha rimpianti dopo la sconfitta contro i nerazzurri: il derby nerazzurro è stato molto combattuto per il centrocampista. Dopo la partita contro l’Inter U23, terminata con una vittoria dei nerazzurri di Stefano Vecchi, ha parlato in conferenza stampa il centrocampista dell’ Alcione Milano, Andrea Invernizzi, analizzando la prestazione della squadra e il proprio stato di forma. «Abbiamo lottato fino alla fine, non dobbiamo abbatterci». Invernizzi ha sottolineato la prestazione positiva dei suoi nonostante il risultato finale: «È stato un bel match, abbiamo dato il massimo fino all’ultimo minuto per cercare di pareggiare. 🔗 Leggi su Internews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Alcione, Invernizzi: "Di derby contro l’Inter ne ho giocati tanti, era sempre un'emozione" - X Vai su X
La prima parola che vi viene in mente sull’INTER. #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook
Alcione Milano-Inter U23 1-2: doppietta di La Gumina, il derby è nerazzurro - Inter U23 di venerdì 17 ottobre 2025: gli ospiti sferrano l'uno due decisivo nel finale di primo tempo, accorcia Marconi nella ripresa ... Come scrive calciomagazine.net
Inter U23 batte Alcione 2-1: il primo derby milanese va ai nerazzurri - Doppietta di Antonio La Gumina e gol di Michele Marconi nel primo derby milanese: Inter U23 batte Alcione 2- Segnala milanosportiva.com
Serie C, Alcione-Inter U23 1-2 risultato finale: La Gumina decide il derby di Milano - Sesto risultato utile consecutivo per l'Inter U23, che vince il derby di Milano con l'Alcione e aggancia momentaneamente l'Union Brescia al terzo posto in classifica. Come scrive msn.com