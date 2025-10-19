Inter U23 Invernizzi dell’Alcione Milano dopo la sconfitta con i nerazzurri | Abbiamo dato tutto fino all’ultimo

Inter News 24 Inter U23, Invernizzi non ha rimpianti dopo la sconfitta contro i nerazzurri: il derby nerazzurro è stato molto combattuto per il centrocampista. Dopo la partita contro l’Inter U23, terminata con una vittoria dei nerazzurri di Stefano Vecchi, ha parlato in conferenza stampa il centrocampista dell’ Alcione Milano, Andrea Invernizzi, analizzando la prestazione della squadra e il proprio stato di forma. «Abbiamo lottato fino alla fine, non dobbiamo abbatterci». Invernizzi ha sottolineato la prestazione positiva dei suoi nonostante il risultato finale: «È stato un bel match, abbiamo dato il massimo fino all’ultimo minuto per cercare di pareggiare. 🔗 Leggi su Internews24.com

