Inter U23 David al miele | Un sogno giocare per la squadra che tifo fin da bambino non mi fermerò qui!
Inter News 24 . Il messaggio social. Un altro giovane talento si affaccia al mondo Inter. Antonio David, terzino sinistro rumeno classe 2004, è uno dei volti nuovi aggregati quest’estate alla formazione U23 del club meneghino, arrivato in prestito dal Cesena. Nella squadra di Stefano Vecchi, si contende il posto sulla corsia mancina con il pari ruolo Matteo Cocchi. Attraverso il suo profilo Instagram, il giovane difensore ha voluto condividere tutta la sua emozione per questa nuova avventura. 🔗 Leggi su Internews24.com
Nuovo stadio, il sindaco Sala ospita Inter e Milan in Comune: incontro con Lord Norman Foster e David Manica ? - X Vai su X
? Spunta un nuovo retroscena sul colpo Jonathan #David: è stata una vera e propria battaglia! Non solo l'#Inter: la #Juventus ha battuto anche la forte concorrenza del #Napoli per il canadese. Un acquisto strappato alle rivali. Quanto siete contenti di a - facebook.com Vai su Facebook
Inter U23, David: “Un sogno giocare per la squadra che tifo sin da bambino” - Il terzino sinistro rumeno, classe 2004, è arrivato in nerazzurro questa estate in prestito dal Cesena: "Non mi fermerò qui" ... Da msn.com
Inter U23, dal Cesena arriva in prestito il 2004 Antonio David - È pronto ad affrontare una nuova avventura in prestito Antonio David, che si trasferisce a titolo temporaneo dal Cesena alla Inter U23. Lo riporta tuttomercatoweb.com
Diretta/ Virtus Verona InterU23 (risultato finale 1-2): decisivo Fiordilino (17 settembre 2025) - Prima Sibi devia in corner un cross di FiordilINo poi è la Virtus Verona ad andare vicino al gol con il tiro di ... Lo riporta ilsussidiario.net