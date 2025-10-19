Inter parla Albertosi | Sebastiano Esposito è forte come Pio
Albertosi su Esposito e Caprile Intervistato in esclusiva da CagliariNews24, la leggenda del calcio italiano Enrico Albertosi ha espresso il suo parere su alcuni giovani talenti. Riguardo all’attaccante Sebastiano Esposito, attualmente in forza al Cagliari, lo ha definito un giovane “molto interessante”. Ha poi sottolineato come il fratello, Pio Esposito, sia già arrivato all’Inter, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Contenuti che potrebbero interessarti
#gasperini nonostante la sconfitta della sua #roma contro l'Inter parla della forza e della convinzione trovata dalla sua squadra #parolealvar #campionato #seriea #bo2tv Vai su Facebook
? Parla #Totti: "Con l'#Inter dovremo mettere l'elmetto. #Cristante il più pronto" #ASRoma - X Vai su X
Inter a Cagliari: Pio Esposito in panchina, sul fratello Sebastiano titolare punta su 10 goal a zero - Inter è una partita speciale per i fratelli Esposito, che si sfidano per la terza volta in carriera. Come scrive calciomercato.com
Inter, Pio Esposito chiamato in diretta dal fratello Sebastiano: "Mi sono venuti i brividi" - L'attaccante dell’Inter Francesco Pio Esposito ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video, dopo il match di Champions League vinto per 0- Segnala tuttomercatoweb.com
Lotta fra fratelli: entra Pio Esposito e sfida Sebastiano in Cagliari-Inter - Il giovane centravanti sfida così il fratello Sebastiano, schierato titolare da Pisacane. Secondo tuttomercatoweb.com