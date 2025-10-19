Inter news | l’attaccante oggi non si è allenato salta la Champions

Inter news. Marcus Thuram resta ai box. Le speranze di vedere il centravanti francese in campo nella sfida di Champions League contro l’ Union St. Gilloise sono ormai ridotte al minimo. Cristian Chivu dovrà rinunciare a uno dei suoi uomini chiave per la gara europea, e la sua presenza anche contro il Napoli resta in forte dubbio. Secondo quanto riportato da Sky Sport e dal giornalista Matteo Barzaghi, Thuram non si è allenato ad Appiano Gentile nella giornata odierna ma si è riposato. Inter news, zero rischi per Thuram. “Non saranno presi rischi – ha spiegato Barzaghi – per cui è da escludere la sua presenza in Champions. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it