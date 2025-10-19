Inter news | l’attaccante oggi non si è allenato salta la Champions

Ilnerazzurro.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter news. Marcus Thuram resta ai box. Le speranze di vedere il centravanti francese in campo nella sfida di Champions League contro l’ Union St. Gilloise sono ormai ridotte al minimo. Cristian Chivu dovrà rinunciare a uno dei suoi uomini chiave per la gara europea, e la sua presenza anche contro il Napoli resta in forte dubbio. Secondo quanto riportato da Sky Sport e dal giornalista Matteo Barzaghi, Thuram non si è allenato ad Appiano Gentile nella giornata odierna ma si è riposato. Inter news, zero rischi per Thuram. “Non saranno presi rischi – ha spiegato Barzaghi – per cui è da escludere la sua presenza in Champions. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

inter news l8217attaccante oggiCalciomercato Inter News/ Atta o Stankovic nel mezzo, Caprile per la porta (10 ottobre 2025) - Calciomercato Inter news: le ufficialità e le indiscrezioni concernenti le trattative dei lombardi. Come scrive ilsussidiario.net

inter news l8217attaccante oggiCalciomercato Inter News/ Quattro profili per la difesa, Akanji verso il riscatto anticipato (7 ottobre 2025) - Il calciomercato Inter sta valutando mosse da fare nel reparto difensivo, in particolare l'acquisto di Tarik Muharemovic e il riscatto di Manuel Akanji ... Scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Inter News L8217attaccante Oggi