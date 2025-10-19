Inter l’Union SG si avvicina | designata la squadra arbitrale

Dopo aver vinto il match contro la Roma in Serie A, l’Inter si appresta a giocare la terza sfida di questa stagione di Champions League. Vincendo contro l’Ajax e lo Sparta Praga, la squadra di Chivu si trova ben lontano dalla zona play-off, ma sarà proprio l’incontro con l’Union SG, che si terrà a partire dalle 21:00 del. 21 ottobre, a definire la situazione dei nerazzurri in questo percorso europeo, prima di affrontare squadre come Atletico Madrid, Liverpool ed Arsenal. L’Inter, come detto, arriva alla sfida con due vittorie consecutive nelle prime gare di Champions League, segnando 5 reti senza subirne alcuna. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

