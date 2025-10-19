Inter l’Union SG si avvicina | designata la squadra arbitrale
Dopo aver vinto il match contro la Roma in Serie A, l’Inter si appresta a giocare la terza sfida di questa stagione di Champions League. Vincendo contro l’Ajax e lo Sparta Praga, la squadra di Chivu si trova ben lontano dalla zona play-off, ma sarà proprio l’incontro con l’Union SG, che si terrà a partire dalle 21:00 del. 21 ottobre, a definire la situazione dei nerazzurri in questo percorso europeo, prima di affrontare squadre come Atletico Madrid, Liverpool ed Arsenal. L’Inter, come detto, arriva alla sfida con due vittorie consecutive nelle prime gare di Champions League, segnando 5 reti senza subirne alcuna. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
Contenuti che potrebbero interessarti
Liberia Inter School Press Club Union Vai su Facebook
UFFICIALE - Union Saint Gilloise, David Hubert è il nuovo allenatore: sfiderà l'Inter https://ift.tt/IDxHvRW - X Vai su X
Inter, mercato in Germania: si avvicina Luiz Gustavo, piace Naby Keita - In attesa di chiudere per Antonio Rudiger, difensore della Roma, e di capire quello che sarà il destino di Ivan Perisic, che piace a Paris Saint- Riporta calciomercato.com