Inter live | oggi la 7a giornata di Serie A

Justcalcio.com | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Sport, fra le maggiori fonti iberiche, riporta quanto segue: El Inter ha sido el claro dominador del partido durante los primeros 70 minutos de juego. Los de Cristian Chivu han sabido jugar muy bien con su ventaja en el luminoso y no han dejado reaccionar a los locales. En el último tramo del partido, los de Gasperini han mejorado su juego ofensivo y han tenido alguna buena ocasión para empatar. A pesar de la mejora, los jugadores de la Roma no han estado finos en la definición y no han sido capaces de aprovechar el tropiezo del Nápoles para situarse líderes en solitario. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Immagine generica

Approfondisci con queste news

inter live oggi 7aRoma-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming su DAZN o Sky: orario e formazioni - Oggi, sabato 18 ottobre alle 20:45 allo Stadio Olimpico si gioca Roma- fanpage.it scrive

inter live oggi 7aRoma-Inter come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario - Dove Vedere il match di Serie A tra Roma- Come scrive sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Inter Live Oggi 7a